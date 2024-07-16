中職／張育成5局打完坐等手套 還好陳傑憲路過好心提醒

富邦悍將隊「國防部長」張育成投入中職戰場打了3場，14日在場上留下一幕可愛畫面，5局打完還留在場上等手套，幸好陳傑憲「路過」好心告知，才讓他猛然想起中職在5局打完有休息時間。

張育成12日起展開中職生涯，前兩場在5局都未輪到他的打席，直到14日第5局選到保送上壘，最終形成殘壘，一開始仍留在場上等待換成守備球具。

「我還在那邊等我的手套。」張育成聊起這件事，也還是忍不住笑了，「那時傑憲從外野回來，和我說育成！休息了啦！先下去啦！」張育成表示，剛回來時，就有聽說過這個規定，「我知道有這個規定，還有去確認5局大概休息多久，但還不習慣，當下忘掉。」