中職／張育成加入打線更有威脅性 鋒總點棒球是團隊運動

富邦悍將隊野手張育成今天繼續先發守游擊、打3棒，總教練陳金鋒說，球隊打線都會「缺一個」，張育成加入後一定有威脅性，但棒球是團隊運動，希望慢慢調整，讓攻擊更順暢。

張育成12日起開始在中職例行賽出賽，目前為止都是先發出賽，除了指定打擊外，有守三壘、游擊，棒次則是打過3、4棒，今天悍將在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，張育成繼續先發守游擊、打3棒。

陳金鋒賽前受訪表示，張育成加入後，跟之前比賽調度模式會有不一樣，游擊手池恩齊前一段時間上壘率高、盜壘多、守備也穩定，近期狀況沒有這麼好，剛好也讓池恩齊休息一下，王正棠打擊率和上壘率高，先上壘後面就可以交給張育成。

陳金鋒也提到，球隊中好像一直「缺一個、缺一個」，沒有補得很整齊，只能慢慢去調整，現在捕手張進德也傷癒回來了，持續調整找到讓攻擊最順暢的方式。

張育成加入後讓悍將中心棒次升級，陳金鋒坦言，張育成加入一定有威脅性，但棒球是團隊運動，臨場表現最重要，就看球員能不能適時幫助球隊，如果大家表現很好，打線攻擊順暢、得分當然就會多，投手也會比較輕鬆，棒次都可以排，就看表現出來的結果，「目前看起來還算OK。」