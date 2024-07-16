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中職／張奕幫忙分攤勝利組工作量 江少慶下半季回歸有機會

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中華職棒富邦悍將隊投手張奕。中央社
中華職棒富邦悍將隊投手張奕。中央社

富邦悍將隊第二指名張奕14日初登板1局先救援失敗再撿勝，對於他的角色定位，投手教練郭勇志規畫，目前先加入他分攤勝利組牛棚工作；至於先發投手，他坦言會考慮，但也須考慮他的身體狀況、適應戰局程度。

張奕14日面對統一獅隊，第7局把關1：0領先，投1局被敲3安打、失1分，先發投手黃保羅的勝投飛走，而下半局悍將再度超前，最終由張奕拿下勝投。

郭勇志指出，雖然結果不好，那天張奕的投球內容不到很差，但感覺是有點緊張，面對一軍強度還有需要適應的地方。

對於張奕目前的出賽定位，郭勇志不諱言，今年在勝利組牛棚使用上有比較頻繁的狀況，張奕是不錯的輪替人選，「球隊今年狀況使用上會有這種狀況出現，至少有個張奕可以幫忙分擔，4個人去分擔7到9局，基本上會給張奕完整的1局。」

對於讓張奕擔任先發投手，郭勇志表示，當然會考慮，選手也有表達意願，「當然他的現況來講，三個禮拜沒有比賽，之前也有傷勢，會比較保守，先讓他慢慢去適應，去注意他的局數，看他的身體狀況。」

至於備受矚目的江少慶，已經在進行牛棚練投，郭勇志說：「看看這禮拜牛棚、實戰狀況，下半季應該會有機會（出賽），還是要看他狀況，現在狀況回報都是很好。」

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張奕 牛棚 黃保羅

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