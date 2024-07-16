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韓職／7萬人點讚！啦啦隊李珠珢穿雨衣跳三振舞也可愛 網：像小小兵
韓國職棒起亞虎19歲啦啦隊超新星李珠珢因「三振舞」爆紅，目前IG粉絲數已達46.8萬，昨天中職富邦悍將隊宣布，她下周末將來台北大巨蛋，參加「G!POP流行音樂節」主題日，讓許多球迷相當期待。
李珠珢日前在雨天應援，她穿著雨衣熱跳知名「三振舞」，雙手比大拇指，隨著音樂搖擺，呆萌表情融化無數網友，畫面非常可愛。
影片一出，網友紛紛表示，「我以為是香蕉麵包」、「雨衣擋不住魅力」、「下雨阻止不了李珠珢散發可愛」、「好像小小兵」、「雨衣天使」。
起亞虎啦啦隊人才輩出，李珠珢的前輩李多慧和邊荷律先後來台發展，都獲得更多粉絲，先前有網路節目詢問李珠珢是否會轉戰台灣，她未正面回應，只是微笑帶過。目前中職有9名韓籍啦啦隊及2名日籍啦啦隊。
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