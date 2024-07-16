中職／知道張育成在台灣是超級球星 富藍戈：慶幸在我們隊上

張育成征戰小聯盟多年，如今在中職的洋將也有不少與他有對戰經驗，富邦悍將隊隊友富藍戈就是其中一人，談到他的加入，富藍戈直言，會讓其他球隊對悍將抱持更多敬意。

張育成日前在受訪時提到，來到球隊後，富藍戈主動提及曾在小聯盟碰過他，今天被問到此事，富藍戈回憶，「我記得是2016年時，他那時在印地安人，我在勇士，面對過他好幾次，印象是有過三振、也有安打，不知道為什麼就是對他有印象。」

他說張育成是位很有力量的好打者，「我很高興他現在是在我們球隊，如今的他成為更有經驗的打者，他的加入讓球隊變得更強，也帶來更多美國經驗。」

富藍戈進一步指出，知道張育成在台灣是超級球星，守備上不管在三壘、游擊或其他位置，對球隊都是防守升級，又是一位強力打者，「有他的加入，其他球隊會對我們存有更大敬意，選手也能從他身上學到東西，也會有更多球迷關注我們。」