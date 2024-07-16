中職／悍將升戴培峰、蔣智賢 杰戈17日一軍初登板

富邦悍將隊今天在新莊棒球場出戰中信兄弟隊，升上兩名野手蔣智賢、戴培峰，洋投杰戈將在明天於一軍先發，取代布藍登的先發位置。

張育成今天繼續擔任第三棒、游擊手出賽，總教練陳金鋒指出，預計會讓他在游擊、三壘、指定打擊的方向輪替，棒次基本上就是3、4棒為主。

對於加入張育成的打線，陳金鋒認為，「一定有威脅性，但棒球還是看團體、臨場表現。」他也指出，張育成剛到中職，比賽模式和之前也會有不一樣，「可能要一段時間磨合。」

杰戈明天就要在一軍開箱，至於另一位今天剛公布的左投Aaron Leasher，陳金鋒透露，這是一直鎖定在看的人選，「這個本來就有找，控球不錯，之前要找左投不是那麼順利，道鉑戈又受傷，剛好有這個機會。」