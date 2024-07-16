中職／啦啦隊MC沐妍遭陌生男「怪招」搭訕 自嘲單身有原因

前樂天桃猿啦啦隊沐妍離開啦啦隊後，轉任球隊主持人（MC），她經常在個人社群與粉絲分享日常生活，因此仍保有高人氣。昨天她發文分享自己在逛街時碰到奇怪搭訕經歷，她也自嘲這是單身這麼久的原因。

沐妍回憶，她逛街時戴耳機看直播節目，突然被一名陌生男子搭訕，隱約聽到對方問她是否懂英文，她回答「NO」，其實只是想繼續聽直播。不過男子繼續用英文與她交談，為避免失禮，沐妍暫停直播並試圖以不流利英文回應，結果男子竟改用中文介紹自己，還拿出手機打開臉書，要求沐妍加好友。

沐妍疑惑表示，「我傻眼了，他明明會中文嘛！一直用英文跟我交談，到底是為何？不是我大牌，但感覺好像不太對。」她也提到，雖平時喜歡與朋友聚會，但有時候不喜歡被打擾，陌生人搭訕會讓她尷尬。

這名男子還問沐妍是不是學生，她坦言，「說我看起來很年輕，這一點我是蠻開心的，但原來我單身這麼久，真的不是沒有原因。」