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中職／「籃襄慧」合體穿水手服扭腰尬舞 網：台灣最有流量三人組
林襄、李多慧和籃籃原本都是樂天桃猿啦啦隊，雖林襄和李多慧轉至味全龍隊，但3人仍保持好交情，近日她們再度同框，換上水手服大跳熱舞，讓網友們大飽眼福。
這對組合被粉絲稱為「千里籃襄慧」，不只都在棒球場上應援獲得大批粉絲，更在電視節目和廣告代言有活躍表現。近日3人在戶外合體尬舞，穿上短裙搭配短版制服，展現青春活力及小蠻腰好身材。
畫面曝光後，網友紛紛直呼，「黃金組合」、「三位都好會跳好可愛」、「這是什麼爛片啊，害我浪費了兩個小時」、「三人各有特點」、「台灣最有流量的三大啦啦隊，2024是你們天下」。
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