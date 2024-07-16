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中職／悍將新洋投是3A級左投 再度開放票選譯名無「戈」選項

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天宣布新洋投為Aaron Leasher，再度舉辦中文譯名票選活動。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天宣布新洋投為Aaron Leasher，再度舉辦中文譯名票選活動。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊持續進行戰力補強，今天再宣布新洋投為Aaron Leasher，並已於昨天抵台。繼上次由超過萬名的球迷投票決定「杰戈」的中文譯名後，悍將球團再度舉辦中文譯名票選活動，如參與投票的名稱最高票獲選，球迷將可獲得隨機APP點數，還有機會額外獲得Aaron Leasher的親簽紀念球。

今年28歲的Aaron Leasher是一名左投，在2017年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊以第6輪選進開啟職業生涯，最高層級曾到3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。

Aaron Leasher本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽12場投73.1局繳出7勝2敗、防禦率2.21的成績，另有66次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的吃局數能力，12場出賽有8場優質先發，更有4場比賽先發投超過7局，並獲選6月單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。

本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，投票活動將於7月17日18:30截止。球迷可下載並註冊富邦悍將APP會員，於更多-票選活動參與投票。截止時間後系統將公布各選項投票數，最高票之中文譯名選項，將成為Aaron Leasher的正式中文登錄譯名。

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