聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將新洋投是3A級左投 再度開放票選譯名無「戈」選項
富邦悍將隊持續進行戰力補強，今天再宣布新洋投為Aaron Leasher，並已於昨天抵台。繼上次由超過萬名的球迷投票決定「杰戈」的中文譯名後，悍將球團再度舉辦中文譯名票選活動，如參與投票的名稱最高票獲選，球迷將可獲得隨機APP點數，還有機會額外獲得Aaron Leasher的親簽紀念球。
今年28歲的Aaron Leasher是一名左投，在2017年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊以第6輪選進開啟職業生涯，最高層級曾到3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。
Aaron Leasher本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽12場投73.1局繳出7勝2敗、防禦率2.21的成績，另有66次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的吃局數能力，12場出賽有8場優質先發，更有4場比賽先發投超過7局，並獲選6月單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。
本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，投票活動將於7月17日18:30截止。球迷可下載並註冊富邦悍將APP會員，於更多-票選活動參與投票。截止時間後系統將公布各選項投票數，最高票之中文譯名選項，將成為Aaron Leasher的正式中文登錄譯名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言