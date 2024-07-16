棒球／荷蘭哈連盃中華隊展現韌性 與美國鏖戰至10局吞敗

U23世界盃棒球賽培訓隊在荷蘭哈連盃一日兩戰，台灣時間今天凌晨與勁敵美國交手，培訓隊展現十足韌性，9局打完戰成平手，但延長賽10局下被美國敲再見安以5比6吞敗。

U23世界盃棒球賽台灣培訓隊參加荷蘭哈連盃棒球邀請賽一日兩戰，先與日本交手以0比2吞敗，接著台灣時間凌晨再與美國碰頭。

培訓隊1局上就有攻勢，鄭俊瑋率先敲出安打、盜上二壘，曾昱磬適時二壘打先馳得點，再靠著保送、野手選擇、陳致語安打送回第2分，趁傳跑上二壘，邱郡補上深遠安打，但陳致語跑回本壘被判出局。

培訓隊2局上靠著失誤、野手選擇、滾地球、鄭俊瑋二壘打送回團隊第3分，4局上邱郡選到保送、范育銓二壘打推進，1人出局後朱偉淇高飛犧牲打再添1分。

美國隊1局下追回1分，4局下單局4安攻下3分、4比4扳平比數，7局下再靠著滿壘時選到保送擠回1分，是這場比賽美國隊首度領先，培訓隊9局上追分，鄭俊瑋敲安，再靠著保送、曾昱磬安打攻占滿壘，黃柏叡高飛犧牲打送回追平分。

9局打完5比5僵持不下，延長賽10局上培訓隊靠著失誤攻占滿壘但沒能拿下分數，10局下半被美國隊孟羅（Jake Munroe）敲出再見二壘打。

培訓隊前兩場比賽打線較悶，今天團隊敲出11支安打、打線發揮，鄭俊瑋單場3安1打點，選到1次四壞保送、打擊表現最亮眼，曾昱磬、陳致語也都有單場雙安表現。

培訓隊先發投手陳冠穎投3.2局失掉4分責失分，陳品宏中繼0.2局無失分，伍立辰接手投2局失掉1分責失分，王宇傑後援2.2局失掉1分非責失分，王宇傑承擔敗投。