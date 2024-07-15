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中職／王柏融也退出全壘打大賽 徐基麟中華隊缺額補上許基宏

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒明星賽全壘打大賽確認最終參賽名單。圖／中華職棒提供
中華職棒明星賽全壘打大賽確認最終參賽名單。圖／中華職棒提供

中華職棒明星賽將在7月20、21日台北大巨蛋登場，由中華隊交手明星隊，兩隊最終參賽名單敲定，原中華隊投手徐基麟，因傷改由許基宏遞補，30人名單正式確認，全壘打大賽陳子豪、王柏融都因手傷退出，改由張肇元、拿莫・伊漾遞補。

全壘打大賽原入選的陳子豪手傷、王柏融手腕有舊傷，不適合連續揮擊而婉拒參賽。賽事分別在20、21日進行預賽及決賽，每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍，若遇平手則需進行PK賽。

林安可延用陳傑憲為餵球投手，魔鷹、張肇元都由自家投手教練蕭任汶餵球，吉力吉撈・鞏冠由吳睿勝餵球，拿莫．伊漾由郭天信餵球，兄弟3位參賽者曾頌恩、陳俊秀、張志豪的餵球投手則分別是江坤宇、高宇杰、周聖訓。

20日「野手速球王」，隱藏好手飆球速，每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。21日「叫恁總欸出來打」，將有教練的打擊較量，場內將分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。逗趣又可愛的「趣味接力賽」兩日進行，將由球員、女孩、應援團、吉祥物、網紅聯手完成接力賽。

中華職棒明星賽目前兩日預售皆超過9成8，兩日賽事將有約6萬人進場，確定會打破中職明星賽史上最多人進場紀錄，明星賽門票持續販售，目前剩L5「攻蛋同樂區」尚有票，其餘區域多數均已完售。

中華職棒明星賽確認最後參賽名單。圖／中華職棒提供
中華職棒明星賽確認最後參賽名單。圖／中華職棒提供

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全壘打大賽 明星賽 王柏融

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