中職／張育成打3場悍將賺進1500萬 大巨蛋帶財可望再巨大化

富邦悍將隊上周末3連戰，「國防部長」張育成首度加入戰局，帶動新莊棒球場票房與商品銷售開出紅盤，3天票房加商品合計帶財1500萬元，接下來在台北大巨蛋作東的3連戰，3天預售票房也已破3.8萬張。

悍將12到14日與統一獅隊3連勝收下1勝2敗，張育成3場都先發出賽，累積9打數敲出2安打，包括1支一壘打、1支二壘打，另有3次保送，尚在等待首轟出現。

球團今天公布3連戰「場外」戰果，在張育成首戰及「戀戀夏日」主題日加持下，票房與商品銷售額合計逾1500萬元創下佳績，其中首波張育成商品推出包括球員版球衣、應援巾等品項，銷售額逾350萬元。

悍將明、後天繼續在新莊出賽，對手換成中信兄弟隊，再來就是明星周後首波主場系列賽在台北大巨蛋登場，將是狀元張育成、榜眼吳念庭首度同場，加上年度重點主題日「G!POP流行音樂節」、南韓職棒起亞虎隊啦啦隊助陣，各種刺激票房的元素到位，有機會再次挑戰票房新高。

球團表示，26到28日台北大巨蛋主場賽事票房熱銷，自12日全面開放售票之後，三日預售票合計已破3.8萬張，其中周六已售出1.5萬張門票，周六及周日的熱區及熱力區皆已完售，票房可望再創佳績。

悍將球團表示，接下來大巨蛋主場賽事相關活動，以及主題球衣、張育成第二波系列商品將陸續公布，請球迷朋友敬請期待。