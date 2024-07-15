中職／張育成面對6「獅投」都右投 魏碩成搶下左投初對決門票

富邦悍將隊狀元郎張育成備受期待的首轟尚未出現，接下來對手換成中信兄弟隊，黃衫軍推出魏碩成先發，這也將是張育成首度在中職場上碰上左投。

張育成從12日起投入戰線，面對統一獅隊3戰累積9打數敲出2安打，包括1支一壘打、1支二壘打，另有3次保送，碰到的投手有先發投手布雷克、勝騎士、古林睿煬，以及後援登場的潘威倫、江承峰、劉予承，清一色都是右投，張育成分項數據中對戰左投的欄目尚未出現。

兄弟明天推出本土左投魏碩成先發，成為張育成在中職場上所面對的第一位左投。盤點張育成在大聯盟生涯對戰數據，共對右投364打席、左投286打席，對戰右投打擊率2成07、13轟，對戰左投則是打擊率1成99、7轟。

悍將由洋投羅戈先發，本季至今取得6勝3敗、防禦率1.91，為悍將最穩的先發投手，累積94次三振，有機會在明天達陣100K。

另一地在台南棒球場由台鋼雄鷹、統一獅隊過招，同樣是「本土左投vs.外籍右投」的戲碼，由王柏傑與羅昂同場交鋒。