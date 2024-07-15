棒球／亞青培訓隊二刀多選材更順暢 備戰鎖定日韓兩強

亞洲青棒錦標賽培訓隊今天正式開訓，總教練吳柏宏表示，現階段高中最好陣容都納入，近年投打二刀好手多、選材可以更順暢，備戰亞青目標還是鎖定日本、韓國兩強。

2024年亞洲青棒錦標賽台灣隊此次由平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏擔任總教練，36名培訓球員昨天報到，今天在平鎮高中棒球場展開集訓，將於25日起安排7場藍白對抗賽，透過比賽觀察球員近況，進一步篩選名單。

培訓名單中包括投手陽念希、王彥恩、陳睦衡、林鉑濬，內野手黃天賜、張趙紘、曾偉喆、外野手柯敬賢，都是上屆U18世界盃棒球賽國手，柯敬賢則已經與美職洛杉磯道奇隊簽約。

吳柏宏今天接受中央社記者訪問時表示，36人名單已把現階段台灣高中球員中，沒有超齡的選手、最好的戰力都選進，今年有納入不少投打二刀好手，包括陳睦衡、林鉑濬、曾偉喆、林易霆、張宥謙、李軍等人。吳柏宏認為，台灣高中階段近年有很多投打二刀球員，這種現象也讓選訓更順暢、增加調度靈活性。

被問起有沒有比較擔心的部分，吳柏宏點出，少了去年兩大能獨當一面的投手林維恩、孫易磊，投手部分需要有球員能跳出來補上，期待陳睦衡、林鉑濬、邱立璿、哀宥宇等人可以在場上獨當一面。

今年亞洲青棒賽，吳柏宏直接點出目標就是日本、韓國兩強隊，要透過集訓、藍白戰觀察，找出可以面對高強度對手展現壓制性的投手戰力。

陳睦衡當隊長有責任 把亞青視為拚旅外重要舞台

亞洲青棒錦標賽培訓隊今天正式開訓，上屆U18世界盃棒球賽國手陳睦衡任隊長，副隊長是捕手江庭毅；陳睦衡「接了就做」，盼稱職扮演隊長角色，把亞青視為拚旅外機會重要舞台。

亞洲青棒錦標賽36名培訓球員昨天報到，今天在平鎮高中棒球場展開集訓，總教練吳柏宏點名由陳睦衡擔任隊長，平鎮母隊捕手江庭毅為副隊長，陳睦衡有國際賽資歷，先前在母隊穀保家商也擔任隊長，看重他的經驗和領導能力，江庭毅則是接下來平鎮母隊的隊長。

陳睦衡接受中央社記者訪問時表示，被教練指派當隊長也有嚇一跳，「教練說第一個就想到我的名字、相信我」，剛開始稍微覺得有點壓力，但對隊長角色不陌生，「接了就做」。

陳睦衡笑說，目前隊友、練球的方式都需要熟悉，還要時間適應，會多找隊友講話聊天，也會請去年U18世界盃的隊友，以及副隊長江庭毅協助，現在還在培養默契，昨天報到集合時，也有先跟大家溝通一下敬禮的節奏，應該不會有太大問題。

上屆U18世界盃棒球賽台灣隊拿下亞軍，陳睦衡自評表現不算很亮眼，就是發揮平均值，去年代表隊的隊長王念好表現出色，「我希望今年也可以表現好、延續好這個職位」。

陳睦衡今年高中畢業沒有投入中職選秀，他給自己再一年時間衝刺，也把亞青視為拚旅外機會重要舞台，「要表現得夠亮眼球隊才會要」，希望拿出最好表現讓球探看到。

陳睦衡此次代表隊定位維持投打二刀出賽，投手出賽設定後援，野手出賽除了本來熟悉的二壘位置外，一壘位置也會練。