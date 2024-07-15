中職／韓籍啦啦隊李丹妃秀不科學美胸 首度參加涼水祭玩超瘋

中信兄弟隊上周末舉辦涼水祭，吸引許多球迷進場觀戰，一起玩水，2名韓籍啦啦隊李丹妃和邊荷律也成為焦點。

李丹妃昨天在個人IG曬出辣照，穿著紅色背心和白色熱褲，雙手扶胸，網友紛紛直呼，「這胸太不科學了」、「這件小紅衣厲害」、「丹妃真的性感」。她今天也貼出在球場合照時，被水噴到不小心跌倒的影片，沒人扶她起來，讓她笑稱，「我一個人跌倒，我一個人站起來。」

兄弟啦啦隊官方粉絲團也分享邊荷律在涼水祭的出糗畫面，邊荷律在隊友示意下，拿裝滿水的水瓢反擊觀眾，結果竟潑到自己，她也無奈地坐在地上苦笑。

影片一出，網友紛紛表示，「殺敵500自損1000太可愛了」、「人只要一狠起來，連自己都敢潑」、「吐司邊真的太可愛」、「吐濕邊」、「為了加強訓練，請多留幾季」。