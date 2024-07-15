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中職／最年輕韓籍啦啦隊Mingo體驗台灣溪邊戲水 被笑布料太多不會被黃標

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員Mingo。 截圖自Mingo IG
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員Mingo。 截圖自Mingo IG

台鋼雄鷹23歲韓國啦啦隊成員Mingo（朴旻曙），是所有來台發展韓援中年紀最小。她近日登上網路節目，透露很適應台灣氣候，喜歡在戶外球場應援。

Mingo去年與「最強外掛」安芝儇一起來台，擔任雄鷹啦啦隊培訓指導。她近日與YouTuber「韓國女生Judy」到溪邊換上泳衣玩水，體驗台灣烤肉。她談到自己很適應台灣天氣，過去在韓國沒有戶外球場應援機會，雖然很熱，但很喜歡在戶外應援的感覺。

台灣食物也很合Mingo胃口，她最喜歡小火鍋和蛋餅，並表示來到異鄉打拼不會憂鬱，而是很幸褔。Mingo更自曝來台第一天就去逛夜市，還喝了台灣啤酒。

影片一出，網友們紛紛留言稱讚，「Mingo好漂亮」、「Mingo皮膚真的好白」、「Mingo低沉的聲音聽起來好可愛」、「高雄最美的2個韓國女生安芝儇和Mingo」。

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