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中職／三振舞爆紅！起亞虎19歲女神李珠珢來台 助陣悍將攻蛋

中央社／ 台北15日電
起亞虎啦啦隊「超新星」李珠珢以三振舞走紅。圖截自IG
起亞虎啦啦隊「超新星」李珠珢以三振舞走紅。圖截自IG

富邦悍將於27、28日再度前進台北大巨蛋，安排「G!POP流行音樂節」主題日，請來韓國起亞虎啦啦隊來台同歡，也安排歌手李翊君、黃明志等人演唱。

中職富邦悍將隊將於27、28日再度於台北大巨蛋安排主場賽事，今天發布新聞稿公布活動訊息，特別從韓國請來起亞虎啦啦隊KIA TIGERSCHEERLEADER，要帶給台灣球迷原汁原味的韓風應援。

悍將也公布活動演唱嘉賓，27日演唱藝人以樂團MP魔幻力量主唱展露頭角，後以個人身分重新出道，幾經低潮後蛻變為備受矚目創作才子的「破億神曲製造機」蕭秉治，還有至今發行54張專輯，瓊瑤戲劇御用歌手的 「情歌傳唱天后 」李翊君，壓軸登場的是每每推出作品都能引起聽眾共鳴的「創作鬼才」黃明志Namewee。

28日演唱嘉賓為「精靈歌手」許哲珮、還有台灣最具代表性樂團之一，唱紅無數膾炙人口好歌，更是長年霸榜各大音樂平台及KTV點播排行，歌曲內容青春熱血、充滿正向的「搖滾天團」八三夭。

悍將邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊KIA TIGERSCHEERLEADER來台，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名成員，將與Fubon Angels帶來賽前表演，也會一同站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。

悍將「G!POP流行音樂節」主題日門票已於上週開賣，票價從新台幣600元至1580元，球團也會準備限定好禮送給購買熱區門票的球迷。

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中職 啦啦隊 富邦悍將

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