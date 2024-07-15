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中職／鬼神防禦率還在下修中 勝騎士挑戰聯盟紀錄不是不可能

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投勝騎士。本報資料照片
統一獅隊洋投勝騎士。本報資料照片

統一獅隊洋投勝騎士上周面對富邦悍將隊繳出7局無失分好投，成為今年第一位10勝投手，而他的防禦率在進入下半季後還在持續下修，維持此態勢，不無機會挑戰史上最低防禦率紀錄。

勝騎士上半季投完就以防禦率1.67居首位，下半季前兩場先發對戰中信兄弟、悍將隊分別繳出7局失1分、7局無失分好投，防禦率一路下修，本季至今正好投100局，責失分只有17分，目前防禦率以1.53遙遙領先以1.91排名第二的悍將羅戈。

聯盟史上單季最低防禦率紀錄，由現任台鋼雄鷹隊投手教練的蕭任汶保持，2001年以防禦率1.40稱霸，也是歷年最少投球局數的防禦率王；以先發投手身分獲獎的最低防禦率，則是來自2000年興農牛隊洋投楓康1.62，該年33場出賽包括28場先發、5場後援，單季投217.1局。

勝騎士來台兩季，在中職數據呈現一面倒的碾壓，兩季下來26場出賽已奪18勝2敗、防禦率1.49。中職史上最速生涯20勝由2008年La New熊隊洋投強森保持，以27場出賽（26場先發）達陣，第二快則是1993年統一獅隊王漢29場出賽（26場先發），勝騎士只剩卡位史上第二快20勝的機會。

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