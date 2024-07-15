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PLG／告別勇士 曾祥鈞挑戰日本職籃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾祥鈞約滿離隊，勇士隊獻上祝福。圖／勇士隊提供
曾祥鈞約滿離隊，勇士隊獻上祝福。圖／勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣佈內線大將曾祥鈞合約期滿離隊，曾祥鈞將前往日本職籃挑戰，球團感謝他4年來的貢獻，祝福他未來旅日一切順利。

206公分的曾祥鈞從2020年輔仁大學畢業後就加入勇士，4個賽季中以PLG2022到23賽季表現最亮眼，場均貢獻11.1分、5.8 籃板，包辦年度第一隊、年度防守第一隊及年度進步獎。勇士球團表示，曾祥鈞無論在場內外皆展現積極態度，不斷提升自我，把握每次上場機會，適時給予隊友協助。

大學畢業後就栽培至今的曾祥鈞約滿離隊，台北富邦勇士領隊蔡承儒說：「雖然不捨，但如果球員有更好的發展，球團絕對大力支持，祥鈞希望能旅外挑戰自我，我們也很尊重球員的個人意願。謝謝這 4 年來祥鈞為球隊的貢獻與努力，祝福祥鈞這次旅外能不斷成長，好好享受跟日本頂尖好手學習的機會！」

曾祥鈞是今年瓊斯盃中華藍隊成員，昨天助隊擊敗烏克蘭隊取得2連勝，今晚7點將碰美國隊尋求3連勝。

勇士上周才宣布「本土魔獸」謝宗融離隊，接續日本職籃B聯盟三級的金澤武士團公告簽下謝宗融，如今曾祥鈞也將加入旅日行列。

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富邦勇士 曾祥鈞 謝宗融

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