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中職／起亞虎啦啦隊助威悍將攻蛋 超新星李珠珢也來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊7月27、28日台北大巨蛋，將有起亞虎啦啦隊女孩助陣。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊7月27、28日台北大巨蛋，將有起亞虎啦啦隊女孩助陣。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「G!POP流行音樂節」7月27、28日首度前進台北大巨蛋，除了精采的賽後演唱嘉賓之外，還有特別從南韓來到台灣的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」響應盛宴，主題日兩天將與Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演，比賽開始後還會至看台一同帶來最原汁原味的起亞虎韓風應援。

悍將「 G!POP流行音樂節」同樣要以頂級的聲光、音響規格帶給球迷最頂的享受，27日首位演唱藝人以樂團MP魔幻力量主唱展露頭角，後以個人身分重新出道，幾經低潮後蛻變為備受矚目創作才子的「破億神曲製造機」蕭秉治；第二位則是出道至今發行了54張專輯，以柔情而渾厚的嗓音唱紅多首暢銷金曲，更是瓊瑤戲劇御用歌手的 「情歌傳唱天后 」李翊君；壓軸登場的是直言不造作並橫跨多語言的創作，發行出獨特且富有記憶點的流行樂曲，每每推出便深深引起聽眾共鳴的「創作鬼才」黃明志Namewee，一同帶來不同年代的傳唱金曲。

28日則由「精靈歌手」許哲珮揭開序幕，以輕透嗓音和富有感受力及想像力的創作風格，帶給許多聽眾們心靈上的滋養，自創歌曲氣球至今仍是KTV中榜上有名之歌曲；緊接著重磅登場的是台灣最具代表性樂團之一，不僅唱紅無數膾炙人口好歌，更是長年霸榜各大音樂平台及KTV點播排行，歌曲內容青春熱血、充滿正向的「搖滾天團」八三夭。

悍將大舞廳嗨翻大巨蛋，這次邀請南韓職棒起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台灣，成為首支來到台北大巨蛋應援的韓職啦啦隊。「KIA TIGERS CHEERLEADER」這次來台的陣容堅強，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員，不僅與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。

「G!POP流行音樂節」主題日門票已於上周開賣，票價為600至1580元，熱區將有進場禮，27日可獲得 「GUARDIANS應援旗－迷彩款」、「GUARDIANS應援手燈－熱血藍」，28日則可獲得「GUARDIANS應援旗－線條款」、「GUARDIANS應援手燈－熱情粉」。

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Fubon Angels 啦啦隊 韓職

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