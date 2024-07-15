棒球／哈連盃棒球賽打線受壓制 U23培訓隊不敵地主荷蘭

U23世界盃棒球賽培訓隊參加荷蘭哈連盃，昨天與地主荷蘭交手，比賽前半段被荷蘭隊攻下2分，培訓隊打線受制，團隊僅敲出3支安打沒能拿下分數，終場以0比2吞敗。

荷蘭哈連盃國際棒球邀請賽U23培訓隊首戰擊敗西班牙，台灣時間昨天晚間與地主荷蘭交手，培訓隊派出投手黃仲翔先發。

黃仲翔1局下先投出保送，下一棒打者靠著失誤上壘，2人出局後再被敲出安打失掉1分，2局下2人出局後再有狀況，被敲出二壘打、暴投讓壘上跑者上到三壘，接著連續投出3次保送再掉1分，但沒有擴大失分危機。

培訓隊打線受制，2局上2人出局後陳致語敲出團隊第1支安打，但攻勢沒有延續，4局上1人出局後黃柏叡敲安、盜上二壘，但缺適時一擊、沒能拿下分數。

培訓隊5局上首名打者楊閔貽敲出安打，但沒有串聯攻勢，6局過後就沒能再有機會踏上壘包，團隊僅敲出3支安打、沒有拿下分數吞敗。

黃仲翔總計投3局被敲出4支安打，投出1次三振、4次四壞保送，失掉2分（1分責失分）、承擔敗投。呂昱廷中繼投2局被敲2支安打，洪宸毅接手投1.2局投出1次三振，黃玠瀚後援1.1局沒被敲出安打，投出1次三振，牛棚投手群沒有多掉分數。