瓊斯盃／結束旅外回台？馬建豪否認：話別亂說還沒決定

兩年前加入中國CBA江蘇隊，有「台灣KD」稱號的馬建豪今年是否會回台打球有各種風聲和傳聞，今天攻下中華藍最高17分的他親自闢謠，他強調目前還沒決定，會繼續旅外或回台，會等瓊斯盃打完再做出決定。

中華藍今天以83：58擊敗烏克蘭國家隊，馬建豪比賽中連飆外線表現讓球迷歡聲雷動，攻下17分的他：「今天算是正常水準的我，因為在中華隊打球和職業隊不一樣，這次有很多學長，該做什麼要做什麼，今天手感有比較好一點，後面像（陳）盈駿和（劉）錚哥沒打了，我需要挺身而出。」

馬建豪也感謝教練團的信任，給自己很多發揮空間，「這場勝利很大歸功給教練團情蒐，才可以打得如此有效率。」

身為中華藍的旅外代表，馬建豪下一步備受關注，他表示知道外界有很多傳言，「話不要亂說，我也沒做出任何承諾，和CBA回覆也是先把瓊斯盃打完，焦點先放在瓊斯盃，之後再做出決定。」