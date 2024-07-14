瓊斯盃／陳盈駿提前犯滿 中華藍仍大勝烏克蘭25分

延續昨天瓊斯盃首戰大勝日本隊氣勢，中華藍今天面對首度亮相的烏克蘭隊，半場就取得兩位數領先，儘管主力後衛陳盈駿第三節犯滿離場，三節打完中華藍優勢已擴大到62：38，最終以83：58收下2連勝。

中華藍首節就炒熱氣氛，混血兄弟檔的弟弟賀博2分11秒快攻灌籃讓全場嗨翻，自己也吶喊提振氣勢；最後40秒他再度抄截得手，雙手灌籃助中華隊首節取得16：10領先，半場打完也握有38：25優勢。

馬建豪上半場外線5投3中攻下11分，取了中文名高柏鎧的吉爾貝克8分外賞出4記麻辣鍋，是中華藍前兩節數據較亮眼的球員。

第三節中華藍維持領先，但上半場領到3犯的陳盈駿，7分16秒被吹犯規後又追加技術犯規，提前犯滿畢業，讓他難得出現些情緒，在劉錚緩頰下才回到板凳席。

雖少了頭號指揮官，中華藍在點點開花下打出單節24：13攻勢，三節打完領先擴大到62：38。