聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／悍將擊敗獅 高國麟奪單場MVP
富邦悍將今晚在新莊主場與統一獅隊進行３連戰的最終戰，悍將高國麟３打數擊出含勝利打點的兩支安打，助悍將3：1擊敗獅隊，不僅避免３連戰遭橫掃，也中斷獅隊的４連勝，高國麟本季第二度獲選單場MVP。
今天鎮守游擊的悍將張育成有一安表現，並獲兩次保送；中職生涯首登板的張奕中繼投13球，被擊出3支安打、投出1次保送，失1分，但在打擊火力支援下，拿下生涯首勝。富邦悍將這一勝也達成球團史上的第400場勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言