影／悍將擊敗獅 高國麟奪單場MVP

富邦悍將今晚在新莊主場與統一獅隊進行３連戰的最終戰，悍將高國麟３打數擊出含勝利打點的兩支安打，助悍將3：1擊敗獅隊，不僅避免３連戰遭橫掃，也中斷獅隊的４連勝，高國麟本季第二度獲選單場MVP。

今天鎮守游擊的悍將張育成有一安表現，並獲兩次保送；中職生涯首登板的張奕中繼投13球，被擊出3支安打、投出1次保送，失1分，但在打擊火力支援下，拿下生涯首勝。富邦悍將這一勝也達成球團史上的第400場勝利。 悍將張奕首登板，投一局失一分，奪中職生涯首勝。記者侯永全／攝影 悍將擊敗獅隊避免三連戰遭橫掃，鎮守游擊的張育成（左）賽後與隊友慶賀。記者侯永全／攝影 悍將張育成鎮守游擊，擊出一安，獲兩次保送。記者侯永全／攝影