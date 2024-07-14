中職／鋒總看出張奕首戰有點緊張 黃保羅控球、速度都非常好

富邦悍將隊甩掉3連戰前兩戰只得1分的陰霾，今天在新莊球場以3：1擊敗統一獅隊，終止最近3連敗，也是富邦接手第400勝紀錄，總教練陳金鋒賽後談到中繼投手張奕初登板奪勝，認為這位前旅日投手有點緊張，但投球內容沒有差很多。

張奕7局上登板，中繼1局失1分，讓獅隊追成1：1平手，7局下隊友火力支援攻下兩分，他反而成為勝利投手，賽後心情相當好。

張奕投13有9顆好球，最快球速148公里，被揮出3支安打，投出1次三振，陳金鋒說：「張奕的速度、控球都不差，有幾球確實被打得扎實，會再和教練團討論一下。」

悍將20歲投手黃保羅先發5局，只被揮出4支安打，出現兩次四死球（1次觸身球），投出5次三振，最快球速146公里，本季戰績仍是1勝1敗1中繼、防禦率2.10。

陳金鋒說：「黃保羅投80球完成先發任務，控球和速度都非常好。」