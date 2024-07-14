快訊

多年來首次直接交談！川普遇刺後拜川通話 消息人士：充滿尊重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鋒總看出張奕首戰有點緊張 黃保羅控球、速度都非常好

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊張奕（左）生涯初登板，中繼1局失1分奪勝。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊張奕（左）生涯初登板，中繼1局失1分奪勝。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊甩掉3連戰前兩戰只得1分的陰霾，今天在新莊球場以3：1擊敗統一獅隊，終止最近3連敗，也是富邦接手第400勝紀錄，總教練陳金鋒賽後談到中繼投手張奕初登板奪勝，認為這位前旅日投手有點緊張，但投球內容沒有差很多。

張奕7局上登板，中繼1局失1分，讓獅隊追成1：1平手，7局下隊友火力支援攻下兩分，他反而成為勝利投手，賽後心情相當好。

張奕投13有9顆好球，最快球速148公里，被揮出3支安打，投出1次三振，陳金鋒說：「張奕的速度、控球都不差，有幾球確實被打得扎實，會再和教練團討論一下。」

悍將20歲投手黃保羅先發5局，只被揮出4支安打，出現兩次四死球（1次觸身球），投出5次三振，最快球速146公里，本季戰績仍是1勝1敗1中繼、防禦率2.10。

陳金鋒說：「黃保羅投80球完成先發任務，控球和速度都非常好。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

張奕 黃保羅

延伸閱讀

中職／生涯首勝被隊友猛虧自己寫劇本 張奕笑說平常有撿垃圾

中職／張奕首次亮相賺到勝投 悍將得3分屠獅中止3連敗

中職／張奕初登板失1分救援失敗 有機會成為勝利投手

中職／張奕談合約「起碼有收入」 新莊從1局喊到9局好厲害

相關新聞

中職／張奕首次亮相賺到勝投 悍將得3分屠獅中止3連敗

富邦悍將隊在3連戰前兩戰只得1分，今天再戰統一獅隊終於改運，7局下攻下兩分突破平手僵局，終場3：1獲勝，不但終止3連敗，...

中職／生涯首勝被隊友猛虧自己寫劇本 張奕笑說平常有撿垃圾

富邦悍將隊今天在3連戰最後一戰以3：1擊敗統一獅隊，張奕生涯初登板失1分，但靠隊友火力相助，救援失敗反而奪下中職首勝，覺...

中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場和統一獅隊交手，進行3連戰最後一戰，悍將總教練陳金鋒賽前表示，此役將安排張育成擔任先發游擊手...

中職／喜歡跳來跳去不想打DH 張育成坦言界外全壘打可惜

富邦悍將隊球星張育成返台首戰扛起4棒指定打擊（DH），昨天擔任先發三壘手，今天改守游擊、調到3棒，挑戰生涯首轟、首分打點...

中職／悍將對獅隊兩戰失21分 陳金鋒坦言牛棚問題很多

富邦悍將隊投手江國豪昨天先發5局失5分吞敗，首局被統一獅隊打了8人次失4分是敗因，悍將總教練陳金鋒坦言，獅隊開賽狀況太好...

中職／張育成首秀全網關注 部長變悍將「邦化」竟成熱門關鍵字

「國防部長」張育成7/12中職初登場！球迷期盼他的亮眼成績，但令人擔憂話題也跟著出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。