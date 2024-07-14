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中職／生涯首勝被隊友猛虧自己寫劇本 張奕笑說平常有撿垃圾

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
張奕中職生涯初登板，救援失敗反而奪下首勝。記者侯永全／攝影
張奕中職生涯初登板，救援失敗反而奪下首勝。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天在3連戰最後一戰以3：1擊敗統一獅隊，張奕生涯初登板失1分，但靠隊友火力相助，救援失敗反而奪下中職首勝，覺得對先發投手黃保羅有些不好意思，他說：「把保羅的勝投用掉了。」

黃保羅投5局、第2任投手王尉永投1局都未失分，悍將打完前6局1：0領先；張奕7局上登板，被揮出3支安打、失1分，獅隊追平比數，黃保羅的勝投也飛了。

悍將7局下攻下兩分奠定勝基，終場兩分之差獲勝，張奕首勝到手，賽後還被隊友虧說：「也太神了吧，自己寫劇本，這麼快哦。」

張奕表示，本來應是黃保羅勝投，要請星巴克咖啡，現在自己要先預支，因為薪水還沒來。

首次站上中職一軍舞台就有重大收穫，他很開心說：「可能是平常有撿垃圾、撿運氣吧。」

這場比賽開打前，張奕已有心理準備將是生涯首戰，打到5局結束時接獲牛棚教練通知，7局上站上新莊球場投手丘，他說：「真的很興奮，3個禮拜沒投球了，雖然失1分，但對個人來說算是合格，都能投到捕手要的位置。」

張奕投13球完成中繼任務，最快球速148公里，被揮出3支安打失1分；他表示，有些球投得偏高，下一場會更好，一、二軍比賽張力不一樣，上投手丘前聽到應援曲、球迷歡呼聲，有想到當年世界12強賽的感覺。

中職生涯面對首名打者陳聖平，在一好球後148公里速球被揮出二壘打，張奕說：「學弟太有力，雖然球棒擠到，還是能夠出現安打，真的厲害。」

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中職 張奕 黃保羅

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