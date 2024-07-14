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中職／魔鷹第17轟、關鍵二壘打帶雄鷹飛 避免被桃猿橫掃

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片

兩隊輪流失誤送禮，造就一場你來我往的比賽，台鋼雄鷹、樂天桃猿隊打完7局上戰成4：4平手，7局下張肇元關鍵代打建功，敲出致勝安打，幫助雄鷹終場以5：4險勝。洋砲魔鷹單場雙安都長打，第5局敲陽春砲，第7局的二壘打開啟雄鷹超前的契機，獲選單場MVP。

猿隊3局下的失誤，加上藍寅倫的二壘打挹注2分打點，讓雄鷹單局攻下3分，魔鷹則在5局下敲出陽春砲，助雄鷹取得4：1領先，本季第17轟也在全壘打榜上持續獨走。

雄鷹先發投手陳柏清投6局失3分，第5局馮健庭開局二壘打後連兩棒滾地球成功推進，丟掉1分，第6局遇到更大亂流，連續讓猿隊4棒上壘，滿壘時出現暴投掉分，朱育賢的高飛犧牲打再追加1分，猿隊追近到1分差。

賴鴻誠把關第7局，因隊友失誤釀禍，讓猿隊攻下追平分，兩隊戰成4：4平手；魔鷹7局下以首位打者之姿敲出二壘打，再為雄鷹開啟契機，吳念庭、藍寅倫相繼出局後連續啟用代打，杜家明選到保送，張肇元以安打送回超前分，這一支致勝安打也幫助雄鷹避免在主場遭到3連戰橫掃。

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