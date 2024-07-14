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中職／張奕首次亮相賺到勝投 悍將得3分屠獅中止3連敗

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
張奕中職生涯初登板奪勝，悍將隊終止3連敗。記者侯永全／攝影
張奕中職生涯初登板奪勝，悍將隊終止3連敗。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊在3連戰前兩戰只得1分，今天再戰統一獅隊終於改運，7局下攻下兩分突破平手僵局，終場3：1獲勝，不但終止3連敗，也讓獅隊中斷4連勝，張奕生涯初登板奪下首勝。

悍將面對獅隊先發投手古林睿煬，前3局無法得分，4局下高國麟安打攻下全場第1分，結束跨場連續14局掛零的窘境，也是這次3連戰首次取得領先。

獅隊前兩戰狂攻21分，此役打完前6局無法從悍將前兩任投手黃保羅、 王尉永的手中得分，7局上面對首次在中職亮相的張奕，首名打者陳聖平揮出二壘打， 陳重羽追加一壘打，1出局後林佳緯再揮出安打，攻下1分打點追平戰局，張奕在紀錄上是救援失敗。

悍將7局下面對獅隊中繼投手江承峰，高國麟二壘打帶動攻勢，先靠獅隊二壘手許哲晏失誤攻下第1分，接著張育成保送、范國宸安打再下一城，取得3：1領先，終場以兩分之差獲勝，高國麟獲選單場MVP。

張奕靠隊友這波攻勢，反而奪下勝投，投13球被揮出3支安打、投出1次保送，失1分自責，最快球速148公里。

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張奕 高國麟

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