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中職／兄弟打線透心涼0分援護 克迪8局失1分悲情吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投克迪先發8局僅失1分，卻栽在1次不死三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投克迪先發8局僅失1分，卻栽在1次不死三振。圖／中信兄弟隊提供

1次不死三振，讓中信兄弟隊先發投手克迪付出代價，今天面對味全龍隊繳出8局僅失1分好投，但黃衫軍1分都打不回，終場以0：1遭到完封，克迪悲情吞敗。

兩隊先發投手都展現壓制好投，龍隊艾璞樂先發7局只被敲3安打、無失分，賞出10次三振，克迪則是8局被敲3安打、失1分、飆出8K，三振數雙雙締造中職生涯單場新高。

克迪的失分也與其中一次三振有關，龍隊第4局前兩位打者吉力吉撈．鞏冠、張政禹都敲安打，無人出局攻占一、三壘，克迪先面對劉基鴻投出三振，再讓瑪仕革斯．俄霸律尼打成內野飛球出局，原有機會安全下庄，但面對張祐嘉的打席，第3顆好球是提前落地的變化球，釣到打者出棒，捕手未能擋下這球，形成不死三振，這記暴投也讓龍隊先馳得點。

龍隊將1：0領先交到「龍之子」徐若熙手中，第8局江坤宇、高宇杰都敲安打，兄弟一出局、一二壘有人的嗆司出現，但徐若熙接連面對岳政華、王威晨都賞出三振。陳冠偉把關第9局，雖被敲1安打，但也賞出2K，成功守成。

兄弟打線全場吞下14K，兩隊合計22K，追平4月17日味全龍（11K）與台鋼雄鷹（11K）、5月4日富邦悍將(9K）與中信兄弟（13K）之戰，並列本季單場兩隊最多三振紀錄。

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中信兄弟 徐若熙

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