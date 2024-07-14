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中職／張奕初登板失1分救援失敗 有機會成為勝利投手

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊投手張奕生涯初登板，中繼1局失1分。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊投手張奕生涯初登板，中繼1局失1分。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場對統一獅隊3連戰最後一戰，打完前6局1：0領先，7局上推出中繼投手張奕，也是個人中職生涯初登板，投完1局退場，被追成1：1平手。

張奕首次在中職一軍比賽亮相，面對5名打者用13球完成中繼任務，最快球速148公里、最慢117公里。

獅隊首名打者陳聖平揮出二壘打， 陳重羽追加一壘打，1出局後林佳緯再揮出安打，攻下1分打點追平戰局。

悍將7局下靠高國麟二壘打、獅隊二壘手許哲晏失誤攻下第1分，接著張育成保送、范國宸安打再下一城，取得3：1領先，張奕雖救援失敗，但有機會成為勝利投手。

富邦悍將隊投手張奕（左）生涯初登板，中繼1局失1分。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊投手張奕（左）生涯初登板，中繼1局失1分。記者侯永全／攝影

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中職 張奕

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