中職／高國麟4局下安打 悍將結束連14局未得分乾旱期

富邦悍將隊最近一分難求，在新莊主場對統一獅隊3連戰陷入苦戰，今天4局下靠高國麟安打攻下全場第1分，終於結束連續14局掛零的窘境，也是這次3連戰首次取得領先。

悍將在3連戰前兩戰被獅隊狂攻21分、只得1分，分別以1：13、0：8落敗，而且前天首戰第8局開始陷入得分乾旱期，直到今天前3局仍未開張，跨場連續14局抱蛋。

4局下，范國宸安打、靠董子恩犧牲觸擊推進二壘，接著張進德、高國麟安打，總算攻下3連戰第2 分，算在獅隊先發投手古林睿煬身上。