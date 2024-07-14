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中職／胡金龍達1200安里程碑 送陳鏞基壽桃有含義

中央社／ 新北14日電
統一獅胡金龍。記者余承翰／攝影
統一獅胡金龍。記者余承翰／攝影

統一獅隊老將胡金龍昨天8局上敲出中職生涯第1200安、為史上第19人，要回紀念球留念；昨天也是陳鏞基41歲生日，胡金龍特意準備大壽桃給陳鏞基，笑說：「是對長輩的尊敬。」

獅隊陣中野手3名老將「福祿壽」陳鏞基、胡金龍、林益全都在一軍，40歲野手胡金龍昨天對富邦悍將比賽沒有先發，8局上代打上場，從悍將隊後援投手李建勳手中敲出左外野方向二壘打，達成中職生涯第1200安、為史上第19人。

胡金龍今天賽前受訪表示，對於紀錄沒什麼特別要求，只要球隊贏球就好。被問起達成1200安進度，胡金龍笑說，「正常發揮」，昨天有把紀念球討回。他表示，一直有蒐集紀念球的習慣，雖然沒有特別的展示櫃，但家中有一個地方收藏，包括美職大聯盟首轟球也有留下來。

陳鏞基昨天過41歲生日，胡金龍送上訂製大壽桃，他笑說，大家生日多是送蛋糕，有思考一下要送什麼，查到新莊棒球場附近有賣壽桃，也有先搜尋一下送壽桃的意思，「是對長輩的尊敬，壽桃算是送過最特別的禮物。」

胡金龍提到，陳鏞基上半季頻繁出賽，身體也有點疲勞，「大家要互相頂替，不要讓攻擊壓力都在他身上」，也不忘笑說陳鏞基也有年紀了，球隊需要的時候希望都有人可以跳出來。

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中職 胡金龍 陳鏞基

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