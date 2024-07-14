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中職／布藍登、陳真先後扭傷左膝 林哲瑄重返一軍
富邦悍將隊洋投布藍登，前天對統一獅隊之戰只投兩局失3分退場，球團今天表示，他因左膝扭傷，已經安排進一步檢查，重返一軍時間未定。
布藍登本季出賽14場，戰績2勝6敗、防禦率5.34，開季前5場先發投出2勝2敗，但從5月24日起連續9場先發未有勝投紀錄，還吞下4連敗，昨天降到二軍休養。
悍將新洋投杰戈目前在二軍出賽1場，前天對味全龍隊先發5局，被揮出7支安打、失5分吞敗；悍將總教練陳金鋒表示，新洋投能否在一軍登板要看輪值表，明星賽後可能有機會先發。
另外，悍將外野手陳真昨天對獅隊之戰第6局，也因守備造成左膝扭傷，今天被降到二軍，接替人選是林哲瑄。
悍將球員異動2上2下，昨天先發投手江國豪也下放二軍，黃保羅登錄一軍在3連戰最後一戰登板先發。
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