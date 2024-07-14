中職／喜歡跳來跳去不想打DH 張育成坦言界外全壘打可惜

富邦悍將隊球星張育成返台首戰扛起4棒指定打擊（DH），昨天擔任先發三壘手，今天改守游擊、調到3棒，挑戰生涯首轟、首分打點，笑說：「能守備儘量守備，不要打DH，不知DH能做什麼事。」

張育成目前7打數1安打，還未出現球迷最期待看到的全壘打，昨天9局下揮出左外野界外全壘打，直接飛出新莊球場， 自己也說覺得可惜，接下來調整節奏、好好打到球，其他就是順其自然。

張育成談到前天DH任務，覺得不太習慣，他說：「很想在場上跳來跳去，不喜歡一個人靜靜坐在那邊。」

悍將總教練陳金鋒讓張育成嘗試三、游守備，強化內野防線，張育成表示，新莊球場的場地很好，這幾天充分練習，「球來就接，沒特別想什麼，在美國都守過，不會有太大影響。」

張育成指出，在國外幾乎都是守游擊，回到台灣保持平常心就好，做好該做的事，也感謝教練和隊友的鼓勵，隊上學長、年輕球員都可跳出來，大家一起完成共同目標。