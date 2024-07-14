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中職／勝騎士奪三振後敬禮 和張育成互動說出原因了

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
勝騎士（左）、張育成今天賽前相見歡。圖／富邦悍將隊提供
勝騎士（左）、張育成今天賽前相見歡。圖／富邦悍將隊提供

統一獅隊王牌投手勝騎士，昨天對富邦悍將隊之戰3局下三振張育成後，對著獅隊休息區方向比出敬禮手勢，賽後未說出原因；張育成今天在新莊球場賽前談到此事，透露兩人在練球空檔打招呼，他說：「勝騎士說敬禮是尊重我。」

勝騎士昨天先發7局，只被揮出5支安打、無失分，成為本季首位奪下10勝的投手，防禦率1.53、奪三振104次也在全聯盟領先，暫居投手三冠王。

張育成對決勝騎士3次都被解決，分別是二壘飛球、三振、一壘飛球，3局下面對150公里速球揮空三振；他表示，勝騎士說要保密，親自向他透露比出敬禮動作的原因，很開心比賽出現火花，大家場上硬碰硬，場外都是朋友。

張育成生涯前兩戰合計7次打數，揮出1支二壘打，被三振兩次、保送1次，今天再戰獅隊，棒次從4棒變成3棒，首次鎮守游擊區。

勝騎士（左）、張育成今天賽前相見歡。圖／富邦悍將隊提供
勝騎士（左）、張育成今天賽前相見歡。圖／富邦悍將隊提供

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