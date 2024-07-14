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中職／申皓瑋因注意守備站位記錯出局數 直言需更專注

中央社／ 新北14日電
申皓瑋一局上就發生記錯出局數的烏龍。記者余承翰／攝影
申皓瑋一局上就發生記錯出局數的烏龍。記者余承翰／攝影

中職富邦悍將隊外野手申皓瑋昨天守備時記錯出局數、今天繼續先發，申皓瑋表示，當下是在注意外野守備站位，生涯第3次發生類似狀況也直言：「一次都不允許，要更專注一點。」

悍將昨天在主場新莊棒球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，1局上獅隊2比0領先、1人出局，林益全敲出中外野方向飛球被申皓瑋接殺，但申皓瑋一開始記錯出局數沒有回傳，獅隊靠著高飛犧牲打跑回1分，接著陳聖平再敲安打送回分數，悍將昨晚以0比8吞敗。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪被問起昨天的狀況，一開始笑說，「我也沒辦法解釋他當下怎麼了」，後來有問申皓瑋情形，解釋申皓瑋是中外野手，要注意左右外野的站位移動，加上投手首局比較不穩定，可能打的時間也比較久，疏忽了出局數，但今天還是會繼續讓申皓瑋先發。

申皓瑋生涯在2018、2021年也都出現過記錯出局數的狀況，昨天是第3次，他懊惱表示，自己也想不通，「這種狀況一次都不應該發生，這不是技術上的問題，希望再專注一點。」

申皓瑋表示，賽前陳金鋒有詢問自己昨天的狀況，當下是在留意左右外野的站位，在投手每球之間都會調整站位，只能說要再更專注。

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申皓瑋 統一7-ELEVEn獅 陳金鋒

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