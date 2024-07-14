中職／悍將對獅隊兩戰失21分 陳金鋒坦言牛棚問題很多

富邦悍將隊投手江國豪昨天先發5局失5分吞敗，首局被統一獅隊打了8人次失4分是敗因，悍將總教練陳金鋒坦言，獅隊開賽狀況太好，有和江國豪討論如何修正。

獅隊下半季3連敗後4連勝，尤其最近兩戰打爆悍將投手群，一共攻下21分，兩隊今天在新莊球場進行3連戰最後一戰，古林睿煬、黃保羅登板先發對決，悍將想要扳回一城，投手群不能再崩盤。

江國豪連續8場先發都有失分紀錄，尤其最近開賽失分風險高，吞下3連敗，本季戰績掉到4勝5敗、防禦率4.88。

陳金鋒表示，江國豪最近確實有失分多的現象，尤其近兩戰表現不如上半季，但他的球速仍在，身體也沒有疲勞，還是會正常輪值。

悍將最近吞下3連敗，被對手狂攻27分、只得6分，尤其前天和昨天對戰獅隊總共1分，分別以1：13、0：8落敗，已經連續11局未得分，陳金鋒說：「牛棚問題很多。」