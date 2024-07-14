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中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

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中職／陳金鋒賦予張育成新任務 改打3棒、游擊初體驗再拚首轟

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
張育成今天改打第三棒。中央社
張育成今天改打第三棒。中央社

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場和統一獅隊交手，進行3連戰最後一戰，悍將總教練陳金鋒賽前表示，此役將安排張育成擔任先發游擊手，接下來比賽也會以三壘、游擊為主。

張育成前天首次亮相擔任指定打擊、未上場守備，昨天第2戰鎮守三壘，今天改守游擊，陳金鋒說：「昨天比賽結束後，有問張育成的身體狀況，他在三壘的守備自在輕鬆。」

張育成前兩戰扛起第4棒，合計7次打數，揮出1支二壘打，被三振兩次、保送1次，今天棒次調到第3棒，尋求生涯首轟、首分打點。

昨天比賽第9局，張育成揮出左外野方向界外全壘打，直接飛出新莊球場，陳金鋒說：「張育成已經有些時間沒比賽，繼續加油。」

獅隊最近4連勝，對悍將兩場比賽狂攻21分、只失1分，下半季戰績升至4勝3敗；反觀悍將吞下3連敗後掉到3勝4敗，陳金鋒認為牛棚問題很多。　

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張育成 牛棚 陳金鋒

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