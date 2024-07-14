中職／張育成首秀全網關注 部長變悍將「邦化」竟成熱門關鍵字

去（2023）年經典賽大放異彩的我國棒球好手「國防部長」張育成，昨（11）日正式加盟中職球隊富邦悍將，今（12）日晚間悍將在主場對戰統一獅的比賽，將是張育成中華職棒首秀，目前已有逾8千位球迷為目睹這位人氣球星表現買票進場，內野門票幾乎售罄，擁有大聯盟身手的張育成會在中職交出哪些亮眼成績單，成為網友關注焦點，觀察他近一個月的網路熱門關鍵字，「邦化」卻出現在其中。

張育成天價合約破紀錄 應援曲融入敬禮手勢成巧思

翻攝YT／Fubon Guardians 富邦悍將

富邦悍將昨日為張育成舉行加盟記者會，頂著個性十足的帥氣髮型，帶著太太和兩位孩子參與這個重要時刻，會中由悍將領隊林華韋為他披上99號球衣，中職聯盟會長蔡其昌幫他戴上球帽，正式成為「悍將」的張育成也讓在場媒體捕捉他比出招牌敬禮手勢的經典畫面。外界好奇的張育成應援曲，由秀秀子、蓁蓁、卡洛琳、沁沁四位Fubon Angels成員示範，應援詞融入「永遠忠誠」，動作也圍繞在他的敬禮手勢，表示悍將對「國防部長」最高敬意。

圖翻攝FB／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊

翻攝FB／Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊

加盟儀式的另一個焦點，資深體育主播錢定遠提問，最受各界關注的合約，富邦育樂總經理陳昭如表示，富邦悍將與張育成簽下3.5年總值9250萬元的合約，換算月薪突破200萬元，創下中職歷史新高紀錄。對於天價合約張育成表示感受到球團誠意，至於外界對於傷勢的疑慮，張育成透露前幾天完成檢查，身體狀況沒問題，選擇99號當作個人背號，是因為很欣賞大聯盟紐約洋基隊明星打者Aaron Judge，所以挑選一樣號碼，他期許未來每場比賽都能上場，成績就順其自然，不會有特別目標。

撿到張育成首轟悍將送大禮 熱門關鍵字聚焦他未來表現

張育成在大聯盟拚戰 5 年敲出 20 支全壘打，穩居台灣紀錄保持人，長打實力出色的他被預期很快就能在中職賽場上敲出首轟，悍將球團為留下這顆紀念意義十足的一球，搶先推出張育成首轟球交換活動，宣布撿到這顆球的球迷可以兌換實戰球衣、實戰用球和球帽，三樣擁有張育成親筆簽名的球具。自從「國防部長」宣布返台，網友就已開始熱烈討論他會繳出什麼樣的成績單。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「張育成」近一個月（日期：2024/06/12～2024/07/11）熱門關鍵字，發現邦化、江少慶、林子偉、經典賽、陳金鋒、海歸、應援曲、張育誠、宇宙邦、敬禮、痛痛、戰績、部長、大聯盟、狀元、海龜、養傷、旅美、魔鷹、國防部長都在其中，網友除關注富邦悍將會為「國防部長」打造何種風格應援曲，多半好奇他的未來表現，關鍵字出現「邦化、江少慶、林子偉、痛痛、養傷、海龜」等詞彙，卻反映出球迷擔憂張育成表現不如預期的論點。

富邦悍將成軍以來，擁有多位旅外海歸選手，包括張育成的哥哥張進德也是其中一人，大多數在入隊初期，打出不錯表現，之後成績卻明顯退步讓球迷大失所望，「邦化」成為網友討論「旅外球員加入富邦身手就退化」的代號或形容詞，投手江少慶就是一個例子！旅外歸來與富邦簽下4.5年6120萬元合約，第一年繳出5勝2敗，69又2/3局，防禦率2.45的出色成績，隔年整季成績卻是5勝12敗，120又2/3局，防禦率4.70，月薪超過百萬元，今年更因傷勢困擾尚未出賽，成為不少網友提到「邦化」會舉出的例子。

圖翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS、Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS、Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊

張育成豐富傷痛史同樣存在「痛痛」疑慮，不少球迷聯想到樂天桃猿百萬月薪海歸球星林子偉，同樣身為「痛痛人」，兩年間因為傷勢未癒又上場，成為中職成績慘淡的原因之一。部分球迷憂心忡忡，卻也有人認為以張育成在經典賽和大聯盟的出色表現，或許可以打出媲美悍將現任總教練「台灣巨砲」陳金鋒，或是台鋼雄鷹洋打者魔鷹的超強表現，輾壓中職其他打者；張育成未來表現如何，能否帶領富邦悍將變身「宇宙邦」，成功闖進從沒打過的中職總冠軍賽，成為中職下半季最大關注焦點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年06月12日至2024年07月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『張育成』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

張育成回家投入中職選秀 富邦悍將半年堅持有望獲回報

不只張育成！2024中職選秀收看方式整理 熱門關鍵字盤點你該注意的好手

台灣人的驕傲！2023年討論度爆棚的十大運動員

不斷更新／獵鷹轉戰PLG下季對上勇士、領航猿、鋼鐵人 新聯盟正式名稱出爐

霹靂舞是什麼？孫振取得巴黎奧運門票 創新歷史成「台灣第一人」