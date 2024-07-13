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中職／陳聖平針對揮空微調馬上見效 餅總看到攻守俱佳的中線

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳聖平單場4安打，包括生涯首轟。記者余承翰／攝影
陳聖平單場4安打，包括生涯首轟。記者余承翰／攝影

以美技開局、開轟收尾，統一獅隊第一指名陳聖平今天在新莊棒球場度過美麗的夜晚，單場4安打、生涯首轟棒打富邦悍將隊，幫助獅隊以8：0贏球，賽後揭露針對揮空率過高所做的微調，迅速收到效果。

陳聖平今天4安打、貢獻3分打點，包括9局上面對林旺熙敲出陽春砲，為他的生涯首轟。

陳聖平表示，持續出賽，慢慢抓到對戰節奏，打擊上也比較有方向，可以應用在球場上，「應該是比較習慣變化球吧！剛回來時，打變化球沒那麼順手。」這幾天總教練林岳平、打擊教練馬修爾都協助特打，幫助他修正揮棒軌跡，「滿感謝他們幫助我越來越好。」

林岳平也指出，陳聖平在大巨蛋的3場比賽看起來揮空率較高，球隊有幫助他微調，「球隊有希望在他的棒次裡打的樣子，就是希望他是串連的角色。」今天的陳聖平，讓餅總稱讚：「有我們隊上中線攻守俱佳的型，是滿不錯的」。

陳聖平也提到，開轟的打席心裡比較放得開，「前面已經三支，想說再打一支安打，可以上壘、幫助球隊得到更多分，當下那顆球剛好丟到自己喜歡的位置，有掌握住。」

在今年選秀三位旅外回歸的野手中，陳聖平搶先在張育成吳念庭之前開轟，他也不諱言，「我沒什麼壓力，算三位（加上張奕），三位都非常大咖，我相對放得更開，他們可能壓力比我更大，我就做好自己該做的就好。」

陳聖平首局還有一記引起諸多討論的美技，李宗賢全速力拚內野安打，不敵他的傳球，悍將提出挑戰未能獲得改判。陳聖平看這一記挑戰，不諱言自己也覺得是一半一半，「沒有覺得一定是死掉，當然希望是出局，可以幫助投手比較省球數。」

陳聖平單場4安打，包括生涯首轟。記者余承翰／攝影
陳聖平單場4安打，包括生涯首轟。記者余承翰／攝影

【中央社新北13日電】

中職統一獅陳聖平今天敲出4支安打，中職生涯首轟出爐，是今年選秀旅外歸國好手中最早開轟。他表示，其實剛開始出賽的時候不習慣變化球，但經過教練調整已經慢慢抓到感覺。

陳聖平在5日下半季首戰就初登場，目前出賽都是擔任游擊手。今天獅隊與富邦悍將交手的賽事，陳聖平第1局就演出美技守備，攻擊方面更是敲出4支安打，其中在9局上從林旺熙手中轟出陽春砲，為個人中職生涯首轟，全場包辦3分打點，終場獅隊以8比0獲勝，陳聖平獲選為單場MVP。

談到這場好表現，賽後陳聖平表示，目前已經比較習慣變化球，「其實剛回來時打變化球沒有這麼順手。」陳聖平指出，因為這幾天每天都有出賽，自己已經慢慢抓到對戰投手的感覺。

陳聖平也指出，很感謝總教練林岳平提點，以及打擊教練馬修爾（Justin Mashore）協助，「打擊教練賽前都會跟我去特打，告訴我一些打擊的方式，幫助我修正揮棒軌道，滿感謝他們幫助我能夠愈來愈好。」

陳聖平直呼沒有想到今天會敲首轟，「只是當時心裡比較放開了，因為前面已經打3支了，想說再打1支安打，或是上壘幫助球隊得更多分，當下那顆球剛好丟到自己喜歡的位置、有掌握住。」陳聖平也很高興能敲出中職首轟，「打出去後滿振奮的。」

由於獅隊球員開轟後，回休息室都有跳舞慶祝的傳統，陳聖平笑說：「其實沒有先想好，因為沒想到會全壘打，就隨便跳，想到什麼就跳什麼，希望之後可以跳多次一點。」他也提到，非常喜歡大家一起歡呼慶祝的氣氛。

今年選秀「海歸球員」有張育成、吳念庭、張奕及陳聖平4人，被問到是否會有壓力，陳聖平指出，「其實沒有什麼壓力，畢竟其他3位都比我大咖，相對放得比較開，他們壓力可能會比我更大。」

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