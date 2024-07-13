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中職／按讚張育成影片純屬巧合 勝騎士不記得小聯盟時的他

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅先發投手勝騎士。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手勝騎士。記者余承翰／攝影

統一獅隊今天以8：0擊敗富邦悍將隊，勝騎士先發7局無失分成為全聯盟第一位10勝投手，過去曾在小聯盟與張育成有對戰經驗，今天對戰3打數都由勝騎士勝出，賽後被問到當時和現在的張育成差異，勝騎士回答得很老實，「老實說，我不記得。」

勝騎士來台兩季，成績碾壓中職戰場，今天面對悍將又繳出一場超級好投，先發7局僅被敲5安打、無失分，送出7次三振，成為本季第一位10勝投手，加上防禦率1.53、104K，繼續穩坐三冠王。

此役最大焦點在於與張育成的投打交鋒，第3局在2好2壞時以150公里紅中直球讓他揮空三振，勝騎士做出敬禮手勢，引起極大話題。勝騎士賽後不對此發表意見，他表示確實背後有含義，之後有機會再和大家分享。

勝騎士表示，「我本身是很有鬥志的選手，知道張育成的履歷很好，是很強的打者，很榮幸可以在這個聯盟與他對戰。」他也坦言，並不記得小聯盟時期的張育成，「那是很久以前的事，我那時還很年輕，我有看過他在大聯盟出賽的影片，他是位好打者，只是需要一點時間適應這個聯盟。」勝騎士也讚揚張育成，可以站上大聯盟的選手，都一定是強者。

張育成今年6月28日確定以狀元身分成為悍將一員後，透過影片在選秀會上「獻聲」，而他隨後在個人IG貼出這段影片，勝騎士也在那1萬8千多個按讚的人群中。

勝騎士對此則是澄清，並非因為影片特別而按讚，「我會看中職官方帳號所有影片，只是平常都會看、都會去按讚，有些沒按的，只是因為太多了而漏掉。」

至今天賽前，樂天桃猿隊洋投威能帝出賽98局為聯盟之最，但他今天先發1.2局傷退，反倒讓賽前93局的勝騎士，在此役7局投球後，成為本季跨過100局投球第一人。

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