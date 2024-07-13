中職／游擊砲！陳聖平4安加陽春砲 猛獅完封悍將

張育成還未展現救世主身手，富邦悍將隊先連續兩晚上演大崩盤，今天以0：8再度被統一獅隊打到毫無反擊能力。獅隊洋投勝騎士以7局無失分好投，成為本季第一位10勝投手，也在與張育成的投打對決中勝出；獅隊的第一指名陳聖平單場4安，包括9局上敲出陽春砲、首轟出爐，獲選單場MVP。

悍將由江國豪先發5局失5分，最大危機出現在一開賽，先保送林佳緯，邱智呈敲出安打，一出局後由林安可、潘傑楷安打接連攻下分數。意外插曲發生在林益全打席，打向中外野，申皓瑋接球後直接低頭、收手套，沒有傳本壘意圖，錯過長傳本壘擋下分數的機會，林益全的高飛犧牲打讓林安可輕鬆跑回分數，陳聖平的安打再送回第4分。

聯盟最強洋投勝騎士面對加入張育成的悍將打線，依然主宰全場，先發7局共用105球，被敲5安打、無失分，送出7次三振。

張育成擔任第四棒、三壘手出賽，單場3打數沒有安打，勝騎士首打席讓他打成二壘上方飛球出局，第二打席在3局下以150公里直球對決讓他揮空三振，勝騎士回敬張育成的招牌敬禮手勢，第3打席張育成則是打向一壘側遭到接殺，唯一上壘是在第9局面對劉予承選到保送。

獅隊打線亮點不少，今年第一指名加盟的陳聖平，單場4安打、貢獻3分打點，包括9局上敲出陽春砲為生涯首轟，在今年選秀三位旅外回歸的野手中搶先在張育成、吳念庭之前開轟；邱智呈敲出3安打、5打席全上壘，老將林益全也有雙安。