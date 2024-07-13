快訊

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨權力改組添變數

獨／當時沒通報！台中旺偉飛行俱樂部傳摔機釀2傷 運安會證實了

中職／胡金龍1200安「海歸」第3人 陳鏞基生日這天跟進他行列

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
胡金龍為今天度過41歲生日的陳鏞基準備壽桃蛋糕。記者余承翰／攝影
胡金龍為今天度過41歲生日的陳鏞基準備壽桃蛋糕。記者余承翰／攝影

在好友陳鏞基41歲生日這一天，胡金龍敲出中職生涯第1200安，成為中職史上第19人、具旅美資歷第3人，跟進陳鏞基、郭嚴文的行列。

統一獅隊今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，胡金龍未先發，8局代打陳傑憲棒次，從李建勳手中敲出安打，達陣生涯第1200安。

胡金龍成為中職史上第19位累積1200安的選手，也是具備旅美資歷第3人，前兩人分別是去年9月29日達陣的陳鏞基、今年4月6日達陣的郭嚴文。

胡金龍的1200安中，有1042安是在義大犀牛、富邦悍將隊完成，2022年起轉戰獅隊開啟第二春。

胡金龍敲出中職生涯第1200安，成為中職史上第19人、具旅美資歷第3人。記者余承翰／攝影
胡金龍敲出中職生涯第1200安，成為中職史上第19人、具旅美資歷第3人。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職 胡金龍 陳鏞基

延伸閱讀

中職／胡金龍端壽桃蛋糕祝壽陳鏞基 炊好的熱呼呼心意

中職／獅隊止敗陳傑憲本季首奪MVP 喊話今年不想打挑戰賽

中職／陳鏞基聽到「吃雞」分享炸雞 爆笑小事感受代溝

中職／想知道封王香檳的味道嗎？陳鏞基：去7-11買一罐

相關新聞

中職／敬禮！勝騎士150公里直球K掉張育成 回敬招牌手勢

「國防部長」張育成連續兩天面對統一獅隊超強洋投，今天遭遇聯盟三冠王勝騎士，第3局的過招吸睛，勝騎士以150公里直球讓他揮...

中職／張育成扛三壘、四棒與大哥同場出賽 張奕即刻待命牛棚

張育成的初登場，無緣迎接喜劇收場，昨天富邦悍將隊以1：13不敵統一獅隊，兩隊今天續戰新莊棒球場，張育成今天將以什麼角色登...

中職／張育成盛讚布雷克超越幽靈的指叉 餅總說像蝴蝶

張育成口中布雷克超越「幽靈指叉」的球路，統一獅隊總教練林岳平笑答：「我沒看過千賀滉大的，無法評論。」林岳平指出，布雷克的...

中職／完封套餐！兄弟19安射穿龍隊、桃猿牛棚7.1局鎖死雄鷹

中信兄弟隊今天把味全龍打到開花，狂掃團隊本季新高的19支安打，終場以11：0贏球，先發投手艾士特以7局無失分，寫意奪得本...

中職／陳金鋒、張育成相隔18年宿命首安 餅總說純屬巧合

中職史上第一位以及最新一位大聯盟級本土野手，相隔18年，首安卻是棒打同一投手，都是潘威倫，神奇劇本讓球迷笑稱統一獅隊總教...

中職／張奕談合約「起碼有收入」 新莊從1局喊到9局好厲害

富邦悍將隊今天正式公布第二指名投手張奕的合約，為2.5年1314萬元，對於價碼，他率直回應：「起碼有收入就好，之後再努力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。