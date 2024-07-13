中職／胡金龍1200安「海歸」第3人 陳鏞基生日這天跟進他行列
在好友陳鏞基41歲生日這一天，胡金龍敲出中職生涯第1200安，成為中職史上第19人、具旅美資歷第3人，跟進陳鏞基、郭嚴文的行列。
統一獅隊今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，胡金龍未先發，8局代打陳傑憲棒次，從李建勳手中敲出安打，達陣生涯第1200安。
胡金龍成為中職史上第19位累積1200安的選手，也是具備旅美資歷第3人，前兩人分別是去年9月29日達陣的陳鏞基、今年4月6日達陣的郭嚴文。
胡金龍的1200安中，有1042安是在義大犀牛、富邦悍將隊完成，2022年起轉戰獅隊開啟第二春。
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