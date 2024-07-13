快訊

天天喝爆公司2000ml的水 員工一年回本多少錢？網見數據驚呆

昔挑戰「一周只吃超商食物」爆紅 70萬粉絲網紅驚傳離世

「OMFG」拜登頻頻失言震驚歐洲官員 盟邦透露正忙著聯繫川普

中職／完封套餐！兄弟19安射穿龍隊、桃猿牛棚7.1局鎖死雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投勝騎士先發7局無失分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投勝騎士先發7局無失分。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天把味全龍打到開花，狂掃團隊本季新高的19支安打，終場以11：0贏球，先發投手艾士特以7局無失分，寫意奪得本季第7勝，也獲選為單場MVP。

兄弟首局就靠3到5棒許基宏、陳俊秀、曾頌恩連續安打先馳得點，第4局江坤宇二壘打、岳東華一壘打各挹注1分打點，第5局兄弟攻勢再起，岳政華的安打開局，許基宏二壘打、陳俊秀一壘打各再打下1分，擴大為5：0領先。

兄弟在後半段持續追加分數，高宇杰相當搶戲，第6局二壘打先掃回1分，第7局再掃射兩分砲，也是這一轟讓兄弟的達到雙位數。

艾士特先發7局共用87球，被敲5安打、無失分，捕手搭檔高宇杰則是雙安都是長打，1支二壘打、1支兩分砲貢獻3分打點。

先發第六棒、右外野手張志豪5局打完後提前退場，兄弟球團表示，「張志豪在五局下打擊的過程中，因背部緊繃，在完成打席後退場接受防護團隊治療。」

澄清湖棒球場由台鋼雄鷹、樂天桃猿隊過招，猿隊強投威能帝僅投1.2局、25球就因面對強襲球嘗試徒手接球傷退，被迫提前啟動牛棚，6任後援投手合力吃下7.1局無失分，幫助猿隊終場以5：0完封雄鷹。

雄鷹全場得點圈14打席、13打數，只出現1支安打，以王柏融4打數沒有安打、吞下2K最慘烈，此役5支1，安打出現在首局兩出局、壘上無人時。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

張志豪 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／蔣少宏貢獻關鍵超前安 味全龍隊敲15支一壘打勝兄弟

中職／龍隊有銳歐超好用 中繼3局掐熄兄弟攻勢之火

中職／桃猿16安射爆雄鷹 魔神樂8局10K寫個人新高

中職／兄弟火力連2場餵飽 德保拉7局好投奪5連勝

相關新聞

中職／敬禮！勝騎士150公里直球K掉張育成 回敬招牌手勢

「國防部長」張育成連續兩天面對統一獅隊超強洋投，今天遭遇聯盟三冠王勝騎士，第3局的過招吸睛，勝騎士以150公里直球讓他揮...

中職／張育成扛三壘、四棒與大哥同場出賽 張奕即刻待命牛棚

張育成的初登場，無緣迎接喜劇收場，昨天富邦悍將隊以1：13不敵統一獅隊，兩隊今天續戰新莊棒球場，張育成今天將以什麼角色登...

中職／張育成盛讚布雷克超越幽靈的指叉 餅總說像蝴蝶

張育成口中布雷克超越「幽靈指叉」的球路，統一獅隊總教練林岳平笑答：「我沒看過千賀滉大的，無法評論。」林岳平指出，布雷克的...

中職／完封套餐！兄弟19安射穿龍隊、桃猿牛棚7.1局鎖死雄鷹

中信兄弟隊今天把味全龍打到開花，狂掃團隊本季新高的19支安打，終場以11：0贏球，先發投手艾士特以7局無失分，寫意奪得本...

中職／陳金鋒、張育成相隔18年宿命首安 餅總說純屬巧合

中職史上第一位以及最新一位大聯盟級本土野手，相隔18年，首安卻是棒打同一投手，都是潘威倫，神奇劇本讓球迷笑稱統一獅隊總教...

中職／張奕談合約「起碼有收入」 新莊從1局喊到9局好厲害

富邦悍將隊今天正式公布第二指名投手張奕的合約，為2.5年1314萬元，對於價碼，他率直回應：「起碼有收入就好，之後再努力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。