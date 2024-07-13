中職／完封套餐！兄弟19安射穿龍隊、桃猿牛棚7.1局鎖死雄鷹

中信兄弟隊今天把味全龍打到開花，狂掃團隊本季新高的19支安打，終場以11：0贏球，先發投手艾士特以7局無失分，寫意奪得本季第7勝，也獲選為單場MVP。

兄弟首局就靠3到5棒許基宏、陳俊秀、曾頌恩連續安打先馳得點，第4局江坤宇二壘打、岳東華一壘打各挹注1分打點，第5局兄弟攻勢再起，岳政華的安打開局，許基宏二壘打、陳俊秀一壘打各再打下1分，擴大為5：0領先。

兄弟在後半段持續追加分數，高宇杰相當搶戲，第6局二壘打先掃回1分，第7局再掃射兩分砲，也是這一轟讓兄弟的達到雙位數。

艾士特先發7局共用87球，被敲5安打、無失分，捕手搭檔高宇杰則是雙安都是長打，1支二壘打、1支兩分砲貢獻3分打點。

先發第六棒、右外野手張志豪5局打完後提前退場，兄弟球團表示，「張志豪在五局下打擊的過程中，因背部緊繃，在完成打席後退場接受防護團隊治療。」

澄清湖棒球場由台鋼雄鷹、樂天桃猿隊過招，猿隊強投威能帝僅投1.2局、25球就因面對強襲球嘗試徒手接球傷退，被迫提前啟動牛棚，6任後援投手合力吃下7.1局無失分，幫助猿隊終場以5：0完封雄鷹。

雄鷹全場得點圈14打席、13打數，只出現1支安打，以王柏融4打數沒有安打、吞下2K最慘烈，此役5支1，安打出現在首局兩出局、壘上無人時。