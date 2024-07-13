中職／敬禮！勝騎士150公里直球K掉張育成 回敬招牌手勢

「國防部長」張育成連續兩天面對統一獅隊超強洋投，今天遭遇聯盟三冠王勝騎士，第3局的過招吸睛，勝騎士以150公里直球讓他揮空三振，回敬張育成的招牌敬禮手勢。

獅隊今天推出投手三冠王勝騎士先發，至今天賽前以9勝、防禦率1.65、97次三振居榜上領先，張育成與中職頂級洋投正面交鋒。勝騎士本季唯一一敗正是來自悍將，5月15日先發7局失1分，栽在王正棠的陽春砲。

勝騎士今天再度過招悍將，不同在於打線多了大聯盟級的張育成，首打席讓他打成二壘上方飛球出局，第二打席則在3局下2好2壞時以150公里直球對決，讓他揮空三振，勝騎士回敬敬禮手勢。

張育成此役擔任三壘手、第四棒出賽，第一次守備機會出現在第3局潘傑楷的打席，打向三壘側界外區，張育成流暢的滑接在牆邊將這球反手收進手套。