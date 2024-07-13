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中職／又記錯出局數…申皓瑋搞烏龍 悍將首局狂瀉4分
「國防部長」張育成在中職的第二場出賽，還在遙等球隊領先的感覺，今天統一獅隊在1局上就攻下4分大局，還發生中外野手申皓瑋記錯出局數的烏龍畫面，張育成還沒上打擊區，富邦悍將隊已經處於0：4落後。
悍將由江國豪先發，開賽壞球連發，面對林佳緯先投出保送，邱智呈敲出安打，一出局後由林安可的安打先為獅隊攻略城池，潘傑楷二壘打再添分數。
意外插曲發生在林益全的打席，打向中外野，申皓瑋接球後直接低頭、收手套，沒有傳本壘意圖，錯過長傳本壘擋下分數的機會，林益全的高飛犧牲打讓林安可輕鬆跑回分數，陳聖平的安打再送回第4分。
申皓瑋繼2018年6月8日、2021年10月8日，一次留下倪福德激動手比外野大吼，一次留下時任總教練的洪一中歪頭揉眼畫面，今天再度留下記錯出局數的烏龍。
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