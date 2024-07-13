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中職／張奕升一軍已準備好 盼以回到初衷心情表現自己

中央社／ 新北13日電
富邦悍將張奕今天以2.5年總值1314萬元的合約條件正式加盟。記者余承翰／攝影 余承翰
富邦悍將張奕今天以2.5年總值1314萬元的合約條件正式加盟。記者余承翰／攝影 余承翰

中職富邦悍將今天為投手張奕舉辦加盟儀式，也馬上升一軍。張奕表示，今天家人都有來球場，自己已經準備好，希望以回到初衷、回到剛進職棒的心情，在場上表現給大家看。

有旅日經驗的張奕在今年初先加入台鋼雄鷹隊當自行培訓選手，持續在二軍出賽，並報名參加季中選秀，在第2輪第1順位被富邦悍將選中。張奕在11日確定與悍將簽約，球團今天公布合約條件為2.5年、總值新台幣1314萬元，包含激勵獎金。

以合約總值換算下來，張奕一個月約可以拿到43萬元左右，不過悍將球團表示，基於選手個人意願，詳細月薪不公布。對於這份合約，張奕則表示，「個人目前是起碼有收入就好，之後再努力。」

張奕今天就升上一軍，他表示，因為昨天球隊比賽用了很多投手，「我自己也知道可能今天會登錄，隨時都準備好。」目前張奕先從中繼出發，他指出，「因為我也離比賽有3個星期多了，回先發需要時間，先以中繼角色來準備。」

談到站上一軍賽場的心情，張奕表示，「回到初衷，以最早在日本進職業的心情，把自己該做的事情做好，表現給大家看。」張奕也指出，台灣的環境已經適應得差不多，就剩臨場表現，希望接下來不要受傷，是最重要的課題。

張奕昨天就隨隊一軍，他表示，有感受整個球場的氣氛，「很久沒有看到這麼多球迷了，因為在二軍沒有這麼多人。」張奕指出，2019年效力世界12強賽台灣隊時，就對台灣的應援方式很驚豔，「從第1局到9局都一直在喊，獲得很大力量。」

張奕也指出，昨天看到張育成在第9局敲出首安，很為他高興，「因為看得出來他壓力很大。」

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富邦悍將 張奕

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