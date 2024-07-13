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中職／胡金龍端壽桃蛋糕祝壽陳鏞基 炊好的熱呼呼心意
統一獅隊的大台北8連戰逐漸進入尾聲，今天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，賽前休息室出現熱騰騰的壽桃蛋糕，來自胡金龍為好友準備的驚喜，陳鏞基一端起就喊「還熱熱的」，胡金龍笑回：「剛炊好的啊！」
獅隊昨天打下13分的打線，今天只有一人變動，捕手從林岱安換成陳重羽，其餘都未變動，胡金龍、陳鏞基都在板凳上待命，「福祿壽」只有林益全一人先發。
陳鏞基今天正好滿41歲，「金鏞連線」賽前先一起歡度生日放閃，胡金龍端上「40歲限定」的壽桃蛋糕，陳鏞基臉上堆滿笑容，嘴上卻嘟囔著「又老了一歲」。
陳鏞基中職生涯共在生日當天出賽6場，合計19打數敲出4支安打都是一壘打，還不曾打過「生日禮砲」。
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