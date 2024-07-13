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中職／張育成讚指叉球比千賀滉大好 布雷克開心想留念

中央社／ 新北13日電
統一獅隊先發投手布雷克。記者余承翰／攝影
統一獅隊先發投手布雷克。記者余承翰／攝影

中職富邦悍將張育成昨天被統一獅投手布雷克壓制，盛讚布雷克的指叉球比千賀滉大還要好。布雷克今天表示，聽到張育成的稱讚非常開心，開玩笑說想要把訪問影片留下來當紀念。

張育成昨天在新莊棒球場初登場，前3打席都被獅隊先發洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）壓制，沒有敲出安打，直到9局下才從潘威倫手中敲出生涯首安。賽後張育成也稱讚布雷克的指叉球下墜角度很大，甚至比美職大聯盟紐約大都會隊日籍投手千賀滉大的招牌「幽靈指叉」還要好。

布雷克今天受訪時表示，聽到張育成的稱讚覺得很開心，因為他也知道千賀滉大的指叉球很有名。布雷克開玩笑說：「希望他（張育成）不是故意講給我聽，讓我大意再去鎖定攻擊這顆球。」

布雷克指出，其實這顆指叉球是在台灣學的，之前在韓國職棒時有嘗試去學，但效果不太好，直到來台灣之後認為還是需要多一顆球種，因此在2020年下半季效力中職時開始學，直到2021年真正掌握到這顆指叉球。

布雷克也笑說，想要將昨天張育成的稱讚影片留下來，翻譯一下當作紀念，「被這麼好的選手肯定很感動。」布雷克也開玩笑說，可以向千賀滉大發出挑戰，去日本跟他比一下指叉球。

身高達205公分的布雷克也相當有優勢，獅隊總教練林岳平表示，布雷克的指叉球確實很好，而且他的身高本來就是優勢，進壘的落差幅度跟別人不同，「而且我認為布雷克的指叉球比較像蝴蝶球的樣子。」

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千賀滉大 布雷克 張育成

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