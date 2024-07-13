中職／張奕談合約「起碼有收入」 新莊從1局喊到9局好厲害

富邦悍將隊今天正式公布第二指名投手張奕的合約，為2.5年1314萬元，對於價碼，他率直回應：「起碼有收入就好，之後再努力。」他將在今天就登錄一軍，有機會初登板。

張奕今年初起就在台鋼雄鷹隊二軍出賽，維持出賽節奏，選秀會上由悍將以第二輪挑選，將助陣操勞指數極高的牛棚。總教練陳金鋒指出，昨天投手狀況較多，張奕自認可以比賽，今天就先登錄，「先看看比賽狀況若有需要，目前先設定投後面、投1局。」張奕也有心理準備，「昨天看比賽，投手用很多，知道隨時要準備好。」

悍將球團在今天賽前公布張奕的合約，尊重選手意願不公布月薪，在總值全拿的情況下，平均月薪為43.8萬。

張奕這陣子都在新莊棒球場一起練球，看新莊棒球場一軍比賽現場氣氛，和二軍差異最大就是球迷的加油聲，「第一局到第九局一直在喊，滿厲害的。」

即將站上中職一軍戰場，張奕說心情就是回到剛進職棒時的初衷，把該做的事情做好，拿出最好的表現給球迷看。上半季霸主統一獅隊可能成為首戰對手，被問到對獅隊印象最深的打者，他說：「大家都很深刻吧！大家都打很好。」獅隊昨天以13：1暴打悍將。